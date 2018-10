Le bilan du séisme en Haïti s'alourdit à 17 morts

Le séisme de magnitude 5,9 qui a secoué samedi le nord-ouest d'Haïti a causé la mort de 17 personnes et blessé près de 350 habitants de la région, selon le dernier bilan fourni mardi par le ministère de l'Intérieur.

Neuf personnes ont perdu la vie dans la ville côtière de Port-de-Paix, au plus proche de l'épicentre. La commune de Gros-Morne, plus au sud, a enregistré sept décès, et une victime a été recensée dans la ville de Saint-Louis-du-Nord.

«Les premières évaluations des équipes déployées sur le terrain font état de 353 maisons détruites et 7.430 autres fortement ou légèrement endommagées», précise les autorités haïtiennes dans leur dernier rapport de situation. Quatre écoles ont notamment été détruites dans la ville de Pilate, qui compte un peu moins de 50'000 habitants.

Pour venir en aide aux sinistrés, de l'eau potable et 4000 kits alimentaires ont déjà été distribués par le gouvernement dans les cinq communes les plus affectées.

Le séisme et les fortes répliques qui ont suivi au cours du week-end ont été ressentis jusqu'à Port-au-Prince, suscitant l'émotion auprès des habitants toujours traumatisés par le séisme qui avait ravagé la ville et ses environs en 2010.

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter avait causé la mort de plus de 200'000 personnes, et blessé plus de 300'000 autres. (afp/nxp)