Le bilan des intempéries s'alourdit à 81 morts

Les pluies diluviennes sans précédent qui se sont abattues sur le Japon ont fait au moins 81 morts et 58 disparus, selon le dernier bilan cité par la chaîne NHK. Les 2000 personnes qui étaient isolées par les eaux de crue dans la ville de Kurashiki, dans l'ouest du pays, ont pu être secourues dimanche.

Kurashiki, ville de la préfecture d'Okayama compte un peu moins de 500'000 habitants. Elle a été la plus touchée par les pluies torrentielles qui ont frappé certains départements de l'ouest du Japon, représentant un niveau trois fois supérieur à celui des précipitations habituelles pour un mois de juillet.

Ce bilan particulièrement lourd, en matière de catastrophes liées à l'eau, dépasse celui de 2014 quand 77 personnes avaient été tuées dans des glissements de terrain provoqués par des glissements de terrain à Hiroshima. Il se rapproche de celui d'un typhon qui avait fait 98 morts en 2004. Les chiffres officiels provisoires font eux pour l'instant état d'au moins 57 personnes.

Patients évacués

Des dizaines de patients, certains encore en pyjama, ont été évacués de l'hôpital Mabi, cerné par les eaux de crue à Kurashiki. Cent soixante-dix malades et membres du personnel ont pu être évacués à bord de canots pneumatiques des forces armées. La pluie devrait continuer à tomber sur certaines régions pendant encore au moins un jour. Les pluies ont provoqué non seulement des crues mais aussi des glissements de terrain. Des personnes se sont retrouvées prisonnières à leur domicile. Certaines ont même dû se réfugier sur le toit de leur maison.

Le gouvernement japonais a mis en place un centre de gestion des urgences au cabinet du Premier ministre. Quelque 54'000 secouristes de l'armée, de la police et des pompiers ont été envoyés dans le sud-ouest et de l'ouest du Japon.

«Les opérations de secours sont maintenues 24 heures sur 24. Nous essayons aussi de remettre en état les infrastructures vitales comme le réseau d'eau et le gaz», a indiqué Yoshihide Fujitani, un responsable de la gestion des catastrophes de la préfecture d'Hiroshima.

