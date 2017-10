Le bilan des incendies s'alourdit à 45 morts

Le bilan des feux de forêt qui ont frappé le Portugal à partir du 15 octobre s'est alourdi mardi à 45 morts, après le décès d'une personne ayant succombé à ses blessures, a appris l'AFP auprès de la protection civile.

Ces incendies, qui ont en outre fait quelque 70 blessés, ont également endommagé plus de 500 maisons et 300 entreprises dans le centre et le nord du pays, selon une estimation provisoire du gouvernement.

Le Portugal avait déjà été ravagé à la mi-juin par le feu de forêt le plus meurtrier de son histoire, qui a tué 64 personnes près de Pedrogao Grande (centre).

Motion de défiance

Critiqué pour son incapacité à éviter ces deux catastrophes survenues en l'espace de quatre mois, le gouvernement socialiste est confronté à une motion de défiance qui sera débattue au Parlement mardi après-midi, mais qui devrait être repoussée par la majorité de gauche.

Mercredi dernier, le Premier ministre Antonio Costa avait dû se résoudre à remplacer sa ministre de l'Intérieur, Constança Urbano de Sousa, qui était en charge de la protection civile.

Manifestations

Des milliers de Portugais ont tout de même manifesté samedi dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage aux victimes et réclamer des mesures capables d'éviter de nouveaux drames.

A l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le même jour, Antonio Costa a annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros pour venir en aide aux régions sinistrées, ainsi que pour refondre le dispositif de lutte contre les feux de forêt.

Les mesures adoptées prévoient notamment d'enfouir les lignes de communication pour qu'elles ne soient pas coupées en cas d'incendie, renforcer la professionnalisation des pompiers qui sont actuellement en majorité volontaires, et assurer une meilleure coordination entre les pompiers et l'armée dans la gestion des moyens aériens. (afp/nxp)