Le bilan de l'effondrement du pont s'est alourdi

Le bilan de l'effondrement d'un pont piétonnier sur une autoroute à Miami s'est alourdi à au moins six morts, a annoncé vendredi la police. Les recherches se poursuivaient au lendemain de l'accident.

Dix personnes ont été hospitalisées, a précisé à la presse le porte-parole de la police de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta. «Malheureusement, cette opération de sauvetage s'est transformée en opération de recherche», a-t-il ajouté.

Voitures ensevelies

Le nombre exact de décès pourrait s'avérer plus élevé qu'annoncé, la police ignorant le nombre exact de véhicules ensevelis sous l'amas de béton et de débris métalliques. Jeudi soir, le sénateur de Floride Bill Nelson avait laissé entendre sur la chaîne Fox News avoir été informé d'un bilan «allant de six à 10 morts», sans préciser ses sources.

Les ingénieurs redoutent un effondrement des structures aux deux bouts de l'ouvrage, posé samedi et qui n'était pas encore ouvert au public. «Le pont dans son intégralité est en danger», a déclaré Alvaro Zabaleta. Le pont de 950 tonnes devait relier l'université internationale de Floride aux bâtiments où logent les étudiants. Huit voitures au moins ont été prises au piège lors de l'effondrement du pont jeudi sur une autoroute à six voies.

Uni «choquée»

Deux entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont. «Nous coopérerons totalement avec les autorités pour comprendre ce qu'il s'est passé, et pourquoi. En 40 ans d'histoire, rien de tel n'est jamais arrivé», a déclaré FIGG Bridge dans un communiqué.

L'université, qui s'est dite «choquée et attristée» dans un communiqué, avait tweeté samedi une vidéo du pont couvert en train d'être installé d'une seule pièce, sous les vivats.

(ats/nxp)