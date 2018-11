Le bilan de «Camp Fire» porté à 81 morts

Le bilan de l'incendie qui ravage le nord de la Californie depuis près de deux semaines s'est alourdit à 81 morts. Les restes de deux victimes supplémentaires ont été découverts mardi, ont annoncé les autorités. Le nombre de portés disparus est évalué à plus de 800.

Près de 13'000 structures, principalement des habitations, ont été détruites dans et autour de Paradise. La majorité d'entre elles ont été balayées par les flammes dès les premières heures du sinistre.

Le nombre de disparus baisse

La liste des portés disparus a été revue à la baisse mardi soir, avec 870 personnes portées disparues contre 1276 au cours du week-end. Ce chiffre est très imprécis car il a été établi à partir de «données brutes», comme des coups de téléphone passés aux secours.

Certains noms orthographiés de différentes manières pourraient aussi avoir été comptabilisés plusieurs fois et certains rescapés ne se sont pas signalés aux autorités ou à leurs familles.

Pluies attendues

Selon un communiqué du Cal Fire (le département californien de la foresterie et de la protection contre les incendies), l'incendie était contenu à 75% mardi et devrait l'être complètement d'ici la fin du mois.

Les pompiers devraient profiter d'importantes chutes de pluie attendues mercredi, et ce jusqu'en fin de semaine, pour continuer de progresser face aux flammes. Toutefois ces précipitations pourraient aussi provoquer de dangereux glissements de terrain et rendre plus difficile le travail des équipes scientifiques, qui recherchent les restes humains parmi les débris.

Le «Camp Fire» est l'un des incendies les plus meurtriers aux Etats-Unis depuis le début du XXe siècle, comparable au «Big Burn» qui a fait 87 morts en août 1910 dans le nord des Rocheuses. Il reste loin du «Cloquet Fire» qui a fait 450 morts en octobre 1918 dans le Minnesota. (ats/nxp)