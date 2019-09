Le bilan d'un puissant séisme relevé à 23 morts

Le bilan d'un puissant séisme qui a secoué l'archipel des Moluques dans l'est de Indonésie a été relevé de 20 à 23 morts, a annoncé l'agence de gestion des catastrophes vendredi alors que 15'000 personnes ont été évacuées dans des refuges.

La secousse jeudi de magnitude 6,5, suivie de dizaines de répliques, a déclenché la panique chez les habitants qui ont fui vers les hauteurs même si le séisme n'a pas déclenché d'alerte au tsunami.

De nombreuses victimes ont été tuées par la chute de débris de bâtiments, dont un bébé, dans la ville d'Ambon et ses environs. «Le nombre total de morts est de 23», a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes Agus Wibowo dans un communiqué.

Ceinture de feu du Pacifique

Le violent tremblement de terre a fait plus de 100 blessés. Et au moins 15'000 personnes ont dû être prises en charge dans des refuges après avoir vu leur logement endommagé, a ajouté le porte-parole.

Des centaines de maisons, bureaux, écoles et équipements publics ont été abîmés par la catastrophe. Les autorités ont mis en place des cuisines collectives et des tentes pour les déplacés dans plusieurs districts.

L'Institut américain de géophysique (USGS) a détecté l'épicentre du séisme à 37 kilomètres au nord-est d'Ambon dans la province des Moluques, à une profondeur relativement faible de 29 kilomètres. La secousse s'est produite jeudi à 08h46 locales (23h46 GMT mercredi).

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

L'année dernière, fin septembre, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus. (afp/nxp)