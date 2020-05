Le Royaume-Uni prolonge le confinement

A contre-courant de nombre d'Etats européens qui allègent sensiblement leurs dispositifs, le Royaume-Uni va prolonger son confinement lié au nouveau coronavirus. La peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers ressurgissant, notamment à Séoul et Wuhan.

Malgré les «progrès» selon lui réalisés dans son pays, le deuxième le plus endeuillé du monde avec plus de 31'800 morts, le Premier ministre britannique Boris Johnson a jugé dimanche que ce n'était «pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement» décrété fin mars.

Les restrictions imposées devront y rester en vigueur au moins jusqu'au 1er juin. Boris Johnson espère pouvoir rouvrir magasins et écoles primaires «au plus tôt» début juin et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. En outre, «une quarantaine pour les personnes» entrant au Royaume-Uni en avion devrait bientôt être instaurée.

Nouveaux foyers

Près de cinq mois après son apparition en Chine fin 2019, le Covid-19, qui a contaminé plus de quatre millions de personnes dont quelque 280'000 sont mortes, paraît sous contrôle dans un nombre croissant de pays.

Mais le spectre d'une deuxième vague, voire d'une troisième, est omniprésent. La ville de chinoise de Wuhan, berceau du coronavirus, est venue le rappeler dimanche: les autorités y ont annoncé un nouveau cas, après plus d'un mois de répit.

En Corée du Sud, où la progression du virus avait aussi été stoppée, la capitale Séoul a dû de son côté ordonner la fermeture des bars et des discothèques, après de nouveaux cas de Covid-19. Ce nouveau foyer «fait prendre conscience que ce genre de situation peut se présenter n'importe quand», a souligné dimanche le président Moon Jae-in. «Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini».

Seuil critique atteint

Egalement citée en exemple, l'Allemagne a pour sa part vu le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100'000 habitants être franchi dans trois arrondissements.

Au bord de la Baltique, bars et restaurants ont rouvert dès samedi au Mecklembourg-Poméranie. Mais rien n'y est vraiment comme avant. «Nos salariés doivent porter un masque et nos clients doivent respecter la distanciation sociale», souligne un restaurateur de Schwerin.

En France, trois foyers épidémiques ont été détectés dans l'ouest, dont l'un après une réunion de préparation de la rentrée. «Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il est toujours là. Sauvez des vies, restez prudents», a tweeté Emmanuel Macron.

Joie et appréhension

Eprouvant de la «joie», mais aussi de «l'appréhension», la France et une partie de l'Espagne vivaient en revanche dimanche leur dernier jour de confinement. La majeure partie des habitants vont pouvoir renouer avec un semblant de vie sociale et un minimum de liberté de mouvement, comme les Chinois, les Italiens ou les Allemands avant eux.

Afin de limiter les risques de propagation, seule une partie de l'Espagne sera déconfinée. Plusieurs grandes villes, comme Madrid et Barcelone, restent soumises à de sévères restrictions.

Ces dernières 24 heures, ce pays a officiellement comptabilisé 143 morts du Covid-19, le bilan le moins élevé depuis le 18 mars, loin du maximum de 950 début avril. Même chose en France, avec 70 morts supplémentaires annoncées dimanche soir, un plus bas depuis la mise sous cloche de sa population le 17 mars.

Le déconfinement y sera modulé entre régions «vertes» et «rouges», comme Paris, où les autorités appellent à la plus grande vigilance. Partout, le masque sera obligatoire dans les transports publics et les gestes barrières de rigueur.

Le virus à la Maison Blanche

Plusieurs autres pays vont également accélérer leur levée des restrictions lundi. A l'opposé, la Russie a dû renforcer son dispositif. Avec plus de 10'000 cas par jour, la marque des 200'000 cas y a été atteinte.

Quant à Donald Trump, dont le pays est le plus endeuillé de la planète avec près de 80'000 morts, il voit le virus se rapprocher de son entourage. La porte-parole du vice-président Mike Pence a été testée positive. Et trois membres de la cellule de crise de la Maison Blanche, dont l'épidémiologiste Anthony Fauci, vont rester en isolement après de possibles expositions.

Les conseillers économiques de Donald Trump ont toutefois défendu la volonté présidentielle de «rouvrir l'économie». «Nous avons presque 80'000 morts, et nous avons aussi plus de 30 millions de personnes qui ont demandé une allocation chômage», a relevé l'un d'eux, Kevin Hassett, sur CBS.

En Amérique du Sud, le Brésil déplore à lui seul officiellement la moitié des plus de 20'000 morts du sous-continent, un chiffre que des experts jugent très sous-évalué. En Iran, pays le plus endeuillé du Moyen-Orient avec 6500 décès recensés, la réouverture des commerces s'accompagne déjà d'une hausse des contaminations. (ats/nxp)