Le Premier ministre maltais est blanchi

Le Premier ministre maltais, le travailliste Joseph Muscat, a annoncé dimanche qu'une vaste enquête de la justice sur les «Panama Papers» avait permis de blanchir son nom et celui de ses proches de toutes allégations de transactions douteuses.

«Aujourd'hui, la justice a été rendue», a déclaré M. Muscat lors d'une conférence de presse pour dévoiler les conclusions du rapport de 1500 pages. Il a été remis samedi au ministre de la justice après plus d'une année d'enquête.

L'épouse de M. Muscat, de même que son chef de cabinet et son ministre de l'Energie, ou encore l'ancien commissaire européen John Dalli étaient soupçonnés de détenir des comptes offshore révélés dans le cadre du scandale des «Panama Papers», via la très controversée banque Pilatus.

