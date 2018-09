Le Portugal accueillera dix migrants de l'Aquarius

Le gouvernement portugais a annoncé mardi s'être mis d'accord avec la France et l'Espagne pour accueillir dix des 58 migrants secourus en mer Méditerranée et qui se trouvent à bord du navire Aquarius à la recherche d'un port pour accoster en Europe.

BREAKING : #Portugal announce deal with France and Spain to accept #migrants aboard the Aquarius II. #France said they were not ready to allow Aquarius 2 to dock in the southern port city of Marseille. #humanity #SOSMediterranee. pic.twitter.com/xFBvzKQryW