Le Pérou veut isoler le Venezuela

Brésil: «intervention» fédérale à la frontière avec le Venezuela

Une «intervention» fédérale va débuter dans l'Etat brésilien de Roraima frontalier du Venezuela. Face à l'afflux massif de réfugiés vénézuéliens, c'est la «seule résolution possible à l'heure actuelle», selon le président sortant Michel Temer. «La situation à Roraima empire. Nous avons essayé de secourir l'Etat avec des ressources mais sans parvenir à trouver un moyen juridique de le faire», a-t-il expliqué vendredi. Il s'agit de la meilleure solution pour y «pacifier» la situation, a complété via Twitter Michel Temer. Depuis plusieurs mois, des centaines de milliers de Vénézuéliens fuient les déboires économiques et les troubles politiques de leur pays, en direction de la Colombie, du Pérou ou du Brésil. Un nombre grandissant d'entre eux choisissent le Brésil, qu'ils atteignent en franchissant la frontière sud du Venezuela.