Le Pentagone donne un coup de main à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine, engagée dans un conflit contre des séparatistes prorusses, quatre jours après un sommet controversé entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Ces nouveaux fonds, qui portent «l'assistance américaine au secteur de la sécurité ukrainien à plus d'un milliard de dollars au total depuis 2014», année du début de la guerre, vont notamment permettre d'acquérir «des équipements pour soutenir les programmes de formation en cours et les besoins opérationnels», a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Ces moyens doivent renforcer les capacités de commandement de l'armée ukrainienne, ses communications sécurisées ou encore ses moyens de vision nocturne.

