Le Parquet russe demande la libération d'un acteur

Le Parquet russe a demandé jeudi la libération d'un jeune acteur condamné à trois ans et demi de prison pour «violences» contre la police. Cette annonce fait suite à une campagne de mobilisation en sa faveur ayant réuni personnalités culturelles et dignitaires religieux.

«Le Parquet ne conteste pas les preuves de la culpabilité de Pavel Oustinov et la justesse de la qualification de ses actes, mais estime que le jugement doit être modifié en raison de l'injustice de la peine qui a lui a été infligée», a indiqué l'instance dans un communiqué, évoquant une «sévérité excessive».

Celebrities, teachers and even priests have called for Russian actor Pavel Ustinov to be freed. Many... https://t.co/c2qBa8AMYX #EU #EUpol pic.twitter.com/eSZFuNlyeP

Dans une demande extrêmement rare en Russie où le Parquet est réputé intransigeant, l'instance a dit demander «que lui soit imposée une pénalité qui exclut un emprisonnement réel». Le tribunal municipal de Moscou doit examiner la demande du Parquet sur sa libération vendredi à midi, selon l'avocat du jeune homme. Cette audience du tribunal interviendra ainsi avant l'examen de l'appel de la condamnation, qui est prévu lundi prochain.

Vidéo-clé pas examinée

Pavel Oustinov, 23 ans, clame son innocence et assure qu'il ne participait même pas à la manifestation non autorisée au cours de laquelle il a été arrêté cet été, mais qu'il attendait simplement un ami devant une station de métro. Sa condamnation a provoqué une campagne de soutien d'ampleur en sa faveur, en réunissant des dizaines de vedettes de télévision, des artistes, des cinéastes, des professeurs et même des prêtres.

Pavel Ustinov has just been sentenced to 3.5 years in prison for this. Somehow this constitutes "attacking a policeman"? The 23-year-old is now the seventh person to be jailed as a part of the #Moscow protest cases. pic.twitter.com/XM1eOFrxXB