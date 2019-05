Le Parlement déclare l'urgence climatique

Le Parlement irlandais est devenu jeudi soir le second à déclarer «l'urgence climatique», dix jours après le Royaume-Uni. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat.

Un amendement à un rapport parlementaire pour déclarer «une urgence climatique» et demander au parlement «d'examiner comment (le gouvernement irlandais) peut améliorer sa réponse au problème de la perte de biodiversité» a été approuvé sans vote dans la soirée jeudi.

Good news at the end of the Dail Motion today supporting the report of the Climate Action Committee, which I chair. We now have cross party support in declaring a climate and biodiversity emergency. Action now needed. #ClimateEmergencyhttps://t.co/XfzgCi0tgw