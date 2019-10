Le Nobel de la paix, comment ça marche?

Que récompense le Nobel?

Selon les volontés d’Alfred Nobel, le prix récompense «la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix».

Qui choisit?

Alors que l’institution académique suédoise distibue les autres prix, le Nobel de la paix est attribué par un comité spécial, lui-même désigné par le Parlement norvégien. Ses cinq membres sont des professeurs d’université recrutés dans les domaines de la géopolitique, du droit et des sciences politiques, ou encore d’anciens Prix Nobel. Ils peuvent être aidés par des experts. Le but est de parvenir à l’unanimité sur le nom du lauréat, même s’il est déjà arrivé que ce dernier soit élu à une majorité simple.

Combien de candidats?

Cette année, 301 candidatures ont été soumises, parmi lesquelles 223 personnes et 78 organisations. C’est un peu moins que les années précédentes (331 candidats en lice en 2018, 318 en 2017). Le record absolu remonte à 2016, avec 376 candidats.

Comment se fait la sélection?

On ne peut pas envoyer sa propre candidature. Seules certaines personnes ou organisations sont habilitées à faire des propositions, par exemple un parlementaire, un professeur de sciences politiques, d’histoire ou de relations internationales, ou encore un ancien Nobel de la paix.

Sur les centaines de propositions, les jurés établissent au printemps une liste finale de cinq noms.

Détail croustillant, la liste complète des candidats reste secrète et ne peut être rendue publique que cinquante ans après la remise du prix. Quand certaines de ces listes ont été révélées à la presse, on a eu droit à des surprises de taille. On a pu ainsi découvrir qu’Adolf Hitler avait été nommé en 1939 par Erik Brandt, membre du Parlement suédois, avant que celui-ci ne soit revenu sur sa décision quelques jours plus tard. D’autres propositions de ce genre ont été soumises au comité telles que Benito Mussolini (en 1935) ou encore Joseph Staline (en 1945 et en 1948).

Qui a fait polémique?

Le grand oublié du Nobel est sans aucun doute le Mahatma Ghandi, cinq fois nommé, jamais primé. Si des Nobel ont fait l’unanimité dans le monde (notamment Mère Teresa en 1979 et Nelson Mandela en 1993), les décisions sulfureuses et contestables restent nombreuses dans l’histoire du prix, comme l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger en 1973, en pleine guerre du Vietnam, ou Yasser Arafat en 1994.

Pour couper court aux polémiques, le comité a décidé en 2005 que le prix ne reviendrait plus qu’à «des personnes, groupes ou organismes qui auront engagé leur existence au service des droits de l’homme, de la promotion du modèle démocratique ainsi que de la défense des voies de la diplomatie.». Pourtant, la remise du prix en 2009 à Barack Obama, jugé prématurée par certains, ou trois ans plus tard à l’Union européenne, très contestée, prouvent que le débat est loin d’être clos.

Combien ça rapporte?