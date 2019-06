Le Mexique ratifie le traité nord-américain

Le Mexique a ratifié mercredi le nouvel accord de libre-échange nord-américain (AEUMC) avec le Canada et les Etats-Unis, devenant le premier pays à donner son feu vert à ce traité, malgré les récentes tensions avec Washington sur l'immigration.

Le texte a été approuvé par le sénat mexicain par 114 voix contre quatre, et trois abstentions, envoyant «un message clair en faveur d'une économie ouverte et d'une intégration économique approfondie dans la région», s'est félicité le ministère de l'Economie dans un communiqué.

«Cela signifie des investissements étrangers au Mexique, des emplois au Mexique, un accès au marché américain pour nos produits» a commenté le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Le président américain Donald Trump a félicité son homologue mexicain pour ce vote. «Félicitations au président Lopez Obrador. Le Mexique a voté pour ratifier l'AEUMC par une large majorité. C'est le moment pour le Congrès de faire pareil ici», a tweeté M. Trump.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!