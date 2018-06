Le Japon ose le TGV rose «Hello Kitty»

Un train à grande vitesse rose bonbon «Hello Kitty» orné du personnage devenu culte à travers le monde a été dévoilé mardi avant de se lancer samedi sur une des nombreuses lignes de Shinkansen du Japon.

Ce train spécial circulera à compter de samedi et pour trois mois sur le tronçon Osaka/Fukuoka, dans la partie ouest du Japon. Habillé en rose et blanc, ce train au long nez aérodynamique accueillera les passagers dans des fauteuils violets et roses, avec entre autres des repose-têtes blancs ornés d'une Kitty.

Une reproduction de grande taille de ce personnage devenu culte, imaginé au début des années 1970 par une créatrice de la firme Sanrio, attend les passagers pour une séance photo dans un espace dédié tout de rose décoré. Le train comprend aussi une voiture-magasin emplie de produits dérivés «Hello Kitty». (afp/nxp)