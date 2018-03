Le Front national se cherche un nouveau nom

Le principe d'un changement de nom du parti d'extrême droite français Front national (FN) a été validé par une «courte majorité» de militants, a indiqué jeudi sa présidente Marine Le Pen. Elle proposera elle-même un nouveau nom dimanche lors de son discours de clôture au congrès du FN à Lille (nord).

"J'annoncerai ce dimanche quel est le nom de notre mouvement que je soumettrai au vote des adhérents." #RTLMatin — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 6 mars 2018

La nouvelle appellation fera l'objet d'un vote des militants par courrier, dont le résultat sera connu après au moins 6 semaines. «C'est rassurant qu'il y ait une majorité pour le changement de nom, car la question posée était assez anxiogène: elle ne faisait pas de proposition» de nouvelle appellation, a commenté devant quelques journalistes la dirigeante du FN.

Rebaptiser le FN parachève sept ans d'efforts, depuis que Mme Le Pen en a pris la présidence, visant à «dédiaboliser» le parti et à le laver de l'image sulfureuse que les déclarations provocatrices de son ancien leader, Jean-Marie Le Pen, avaient pu lui conférer.

Il s'agit aussi pour Marine Le Pen de rebondir après un débat télévisé totalement raté avant le second tour de la présidentielle de 2017, et sa défaite, 32 points derrière Emmanuel Macron. Le FN n'a, de plus, remporté que huit sièges sur un total de 577 aux législatives qui ont suivi. Un bon score pour le parti, mais nettement en deçà de ses attentes. (ats/nxp)