Le FMI prête 6 milliards de dollars au Pakistan

Le Pakistan est parvenu à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt de six milliards de dollars portant sur un peu plus de trois ans, ont annoncé dimanche le Fonds et un conseiller gouvernemental pakistanais. La balance commerciale de ce pays est très déséquilibrée.

«Nous allons recevoir six milliards de dollars du FMI», a déclaré Hafeez Shaikh, le conseiller financier du Premier ministre Imran Khan, à la télévision publique. Le FMI, dans un communiqué, a dit «être parvenu à un accord» avec Islamabad pour un prêt d'«environ six milliards de dollars» (autant en francs) et portant sur «39 mois».

Selon ce communiqué, l'accord doit encore être approuvé par la direction du FMI et son conseil d'administration. Il sera conditionné ensuite par «la mise en oeuvre en temps voulu» des mesures décidées par les deux parties.

Il vise, selon le FMI, à «soutenir l'agenda ambitieux des autorités en terme de réformes macroéconomiques et structurelles», qui passe par «l'amélioration des finances publiques» et «la réduction de la dette publique (du Pakistan) grâce à des réformes fiscales et administratives». La tâche paraît immense dans un pays de plus de 207 millions d'habitants, à l'économie largement informelle, où moins de 2 millions de contribuables paient l'impôt sur le revenu.

Mécontentement dans la population

Cette annonce met fin à des mois d'attente, alors que la situation financière du Pakistan n'a cessé d'empirer. La croissance du pays devrait atteindre son niveau le plus bas en huit ans, à 3,3%, selon des prévisions gouvernementales annoncées vendredi. L'objectif affiché était de 6,2% pour l'exercice en cours (se terminant au 30 juin 2019).

Le mécontentement grandit dans la population après de précédentes mesures prises par le gouvernement pour parer à la crise. La roupie pakistanaise, qui a chuté de quelque 30% depuis janvier 2018, a fait grimper l'inflation.

Le Pakistan, qui importe bien plus qu'il n'exporte, connaît une crise structurelle de sa balance des paiements. Le pays doit impérativement emprunter à l'étranger pour éviter de se retrouver en situation d'insolvabilité.

Le Pakistan, qui a adhéré au FMI en 1950, s'est vu accorder 21 emprunts depuis. Le plus récent, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, remonte à 2013. (ats/nxp)