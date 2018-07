Le FBI déjoue un attentat djihadiste prévu le 4 juillet

La police fédérale américaine a annoncé lundi l'arrestation d'un homme, proche des réseaux d'Al-Qaïda, suspecté de planifier un attentat à Cleveland mercredi, jour de la fête nationale des Etats-Unis.

Demetrius Nathaniel Pitts, qui se fait également appeler Abdur Raheem Rafeeq, a déclaré à un agent infiltré du FBI qu'il avait l'intention de tuer des militaires et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs, dans cette ville de l'Etat de l'Ohio.

