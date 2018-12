Le DG de CBS licencié pour «faute grave»

CBS a annoncé lundi avoir établi que l'ancien directeur général Leslie Moonves, démissionnaire en septembre après des accusations de harcèlement sexuel, avait commis une «faute grave» justifiant son licenciement. Le groupe de médias ne lui versera donc pas d'indemnité de départ.

En septembre, CBS avait déclaré qu'il verserait une indemnité de 120 millions de dollars à Lee Moonves si une enquête interne sur ces accusations de harcèlement sexuel ne fournissait pas de justification à un licenciement.

La décision de priver Moonves d'indemnité a été annoncée après une réunion du comité directeur de CBS pour étudier les conclusions de l'enquête menée par les avocats engagés par le groupe de médias. «Nous avons déterminé qu'il existait des motifs de résiliation de contrat pour faute grave (...)», a déclaré le comité directeur de CBS dans un communiqué, sans livrer de détails de l'enquête, mais ajoutant que Moonves avait délibérément refusé de coopérer à cette enquête.

Plus tôt dans le mois, le New York Times a rapporté que l'enquête interne diligentée par CBS a conclu que Moonves avait détruit des preuves et induit en erreur les enquêteurs.

Relations «consenties»

Lee Moonves, 68 ans, a démissionné en septembre de la présidence de CBS après la publication par le magazine New Yorker des témoignages de 12 femmes l'accusant d'agression ou de harcèlement sexuel entre 1980 et le début des années 2000. Des accusations supplémentaires ont été portées contre Moonves durant l'enquête interne et figurent dans le rapport, portant le nombre de victimes présumées à plus de 12.

Moonves réfute les accusations et a décrit tous ces rapports sexuels comme consentis. L'avocat de Moonves a déclaré que son client niait «avec véhémence toute relation sexuelle non consensuelle et a coopéré pleinement et étroitement à l'enquête».

Les conclusions du comité directeur de CBS ont été «établies à l'avance et sont sans fondement», a ajouté Andrew Levander dans un communiqué. Aucune déclaration n'a été faite par les représentants de Moonves concernant une éventuelle action en justice contre CBS. (ats/nxp)