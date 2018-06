Le Conseil des droits humains s’ouvre sous la menace des États-Unis

Les États-Unis vont-ils suspendre leur participation au Conseil des droits de l’homme? Ou même carrément se retirer de cet organe phare de l’ONU? La décision serait déjà prise et l’annonce «imminente», si l’on en croit une source citée jeudi par l’agence Reuters sous le couvert de l’anonymat. C’est dire que la tension diplomatique est à son comble à Genève, alors que s’ouvre ce lundi une session de trois semaines au Palais des Nations.

Nikki Haley, l’ambassadrice de Donald Trump au siège onusien de New York, était venue il y a un an à Genève pour dire aux États membres du Conseil des droits de l’homme que son pays partirait si on ne mettait pas fin au «biais anti-israélien chronique». Il est vrai qu’à chaque session, un point permanent de l’ordre du jour est consacré exclusivement aux violations supposées commises par l’État hébreu dans les Territoires palestiniens. Aucun autre État ne fait l’objet d’un tel traitement: toutes les violations commises ailleurs dans le monde sont discutées ensemble.

Or, une solution de compromis a été bloquée par l’Union européenne, lors d’une réunion en décembre à Genève, en raison de divergences belges. Et le mois dernier, lors d’une session extraordinaire, le Conseil des droits de l’homme a voté une résolution accusant Israël d’usage excessif de la force dans la bande de Gaza et ordonnant une enquête sur les Palestiniens tués ce printemps au cours de la «Marche du retour». De quoi provoquer la colère de Washington.

Les États-Unis, par ailleurs, veulent voir durcies les conditions d’élection au Conseil des droits de l’homme, afin d’écarter les pays indésirables. Concrètement, il ne suffirait plus d’obtenir une majorité simple, il deviendrait nécessaire de décrocher une majorité des deux tiers. À l’inverse, Washington souhaite que l’éviction d’un membre puisse être décidée à la majorité simple et non aux deux tiers.

Une telle réforme n’est pas sur les rails. Et tout le monde s’attend donc à ce que les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, comme ils l’avaient fait pour trois ans sous la présidence de George W. Bush (avant que son successeur Barack Obama ne décide le contraire en 2009).

«Si les États-Unis se retirent, on doit s’attendre à d’importantes conséquences pour le Conseil», s’est inquiété l’ambassadeur suisse Valentin Zellweger. Et plus largement, pourrait-on ajouter, le système multilatéral sera fragilisé encore davantage. Les États-Unis se sont déjà retirés de l’accord de Paris sur le climat, du deal nucléaire passé avec l’Iran… et ils battent en brèche les accords de l’OMC. À qui le tour? (TDG)