Le Congrès va autoriser le voile dans l'hémicycle

Le Congrès américain devrait changer son règlement intérieur à l'initiative d'une parlementaire musulmane et autoriser le port du voile dans l'hémicycle, une modification soutenue lundi par le principal groupe de défense des droits des musulmans.

Ilhan Omar, une réfugiée somalienne élue sous l'étiquette démocrate au début du mois, a participé à la réécriture du réglement intérieur qui interdit depuis 181 ans d'avoir la tête couverte. La nouvelle version autorisera des exceptions pour raisons religieuses: celles-ci s'appliqueraient au foulard islamique, à la kippa juive ou au turban sikh. Ce changement devrait être approuvé en janvier par la Chambre des représentants, désormais à majorité démocrate.

«Personne d'autre que moi ne me met un foulard sur la tête. C'est mon choix, protégé par le premier amendement» de la Constitution, a expliqué samedi Ilhan Omart sur Twitter. «Et ce n'est pas la seule interdiction que je veux supprimer», a ajouté l'élue du Minnesota, l'une des deux parlementaires musulmanes du Congrès.

No one puts a scarf on my head but me. It’s my choice—one protected by the first amendment.



And this is not the last ban I’m going to work to lift. https://t.co/7U3ZLTaWur