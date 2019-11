Le Congrès américain au soutien de Hong Kong

Le Congrès américain a adopté mercredi à une écrasante majorité une résolution soutenant les «droits humains et la démocratie» à Hong Kong face à Pékin et menaçant de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique.

Le texte doit encore être signé par Donald Trump pour être promulgué. Le président américain pourrait y mettre son veto mais le large soutien des sénateurs implique toutefois qu'il pourrait être ensuite outrepassé à la chambre haute. Ce vote intervient en pleines négociations ardues entre les deux premières puissances économiques mondiales pour sortir de leur guerre commerciale.

La Chambre des représentants a approuvé mercredi la résolution par 417 voix contre une après son adoption à l'unanimité au Sénat mardi. Ce vote avait provoqué la colère de Pékin, la Chine menaçant de représailles en cas d'adoption définitive. «L'Amérique est avec vous et l'Amérique vous soutiendra toujours», a lancé dans l'hémicycle aux Hongkongais un élu de la minorité républicaine à la Chambre, Michael McCaul, dénonçant la «brutalité» de la Chine.

After moving through the Senate floor with unanimous consent last night, the same version of the #HKHRDA just passed the House of Representatives by 417-1. This bill, along with the PROTECT Hong Kong Act, will go to the @POTUS’s desk now. Thanks all for the hard work ???????? pic.twitter.com/DBH5bBuwVH