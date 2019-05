Le CICR manque d'argent et lance un appel

Le CICR lance un appel d'urgence pour combler le déficit de son budget. Plus de 500'000 personnes risquent de ne plus recevoir d'aide alimentaire et plus de trois millions pourraient être privées d'accès à l'eau potable s'il ne réunit pas 225 millions de francs.

«Ce déficit de financement atteint un niveau alarmant et sans précédent», a affirmé lundi le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Dominik Stillhart, dans un communiqué. «Tout ce que les gens en Suisse peuvent donner, ne fût-ce que 20 francs, aidera énormément».

Faute d'apport financier, une quarantaine de structures médicales soutenues ou gérées par le CICR sont menacées de fermeture partielle ou complète. «Les patients en détresse se trouveraient alors dans une situation extrêmement dangereuse. Nous devons sortir de cette impasse budgétaire», a-t-il ajouté.

Crises oubliées

Selon lui, des millions de personnes dépendent aujourd'hui de l'eau potable, de la nourriture et de l'aide médicale que le CICR fournit notamment en Syrie, en Ukraine et en République démocratique du Congo (RDC). «Si certains des conflits qui nous mobilisent font souvent la Une des médias, beaucoup d'autres sont hors des projecteurs. Nous sollicitons votre soutien pour nous permettre de faire en sorte que les personnes ayant besoin d'aide ne soient pas oubliées», a souligné le responsable. Le budget opérationnel du CICR pour 2019 est fixé à près de 1,9 milliard de francs. Les 93,5% de ce montant sont directement affectés au financement des activités sur le terrain. (ats/nxp)