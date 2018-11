Le Britannique condamné pour espionnage est rentré

Un doctorant britannique condamné à perpétuité pour espionnage aux Emirats arabes unis puis gracié lundi est retourné à Londres «sain et sauf» près de sept mois après son arrestation, a annoncé mardi une porte-parole de la famille dans un communiqué.

«Après près de sept mois de détention, dont six mois en isolement, le chercheur britannique Matthew Hedges est retourné sain et sauf à Londres. Il y a été accueilli par sa femme Daniela et des membres de sa famille», a-t-elle précisé. (ats/nxp)