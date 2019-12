Le Brexit présenté au Parlement britannique

Après trois reports du Brexit, trois ans et demi de crise politique et deux élections, les députés britanniques entament vendredi l'adoption de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Boris Johnson. De quoi ouvrir la voie à un divorce fin janvier.

A la tête d'une majorité de 365 députés sur 650 sièges à la Chambre des communes depuis son écrasante victoire aux législatives du 12 décembre, le Premier ministre conservateur devrait cette fois sans difficulté obtenir le soutien des parlementaires, largement acquis à sa cause de réaliser le Brexit. Le texte doit être voté en deuxième lecture vendredi en début d'après-midi à Westminster en vue d'une adoption finale après les fêtes.

Après l'assentiment de la reine, il ne restera alors plus qu'au Parlement européen de le ratifier pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne le 31 janvier après 47 ans d'une vie commune mouvementée. Pour Boris Johnson, ce jour est celui de la réalisation de la «promesse faite au peuple britannique» que le vote sur le Brexit soit «emballé pour Noël», selon une déclaration transmise par ses services.

We are getting Brexit done. #QueensSpeech pic.twitter.com/8yFXsejItE