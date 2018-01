Le 5e plus gros diamant au monde découvert

La société minière britannique Gem Diamonds a annoncé lundi avoir récemment extrait au Lesotho un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats. Il est déjà considéré comme l'un des cinq plus gros jamais découverts sur la planète.

Gem Diamonds up 15% on 910 carat diamond find https://t.co/g2WvgVYNtA — Financial Times (@FT) 15 janvier 2018

La pierre a été extraite de la très prolifique mine de Letseng. Elle pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros (39 millions de francs), a estimé dans une note l'analyste Ben Davis, du cabinet Liberum Capital. Cette découverte a été saluée lundi matin à la bourse de Londres par une hausse de 14% du titre Gem Diamonds.

«Depuis que Gem Diamonds a acquis la mine de Letseng en 2006, elle a produit quelques uns des diamants les plus intéressants au monde», s'est réjoui son PDG, Clifford Elphick, dans un communiqué. «Ce diamant de pureté exceptionnelle est toutefois le plus gros extrait à ce jour de la mine de Letseng et illustre sa qualité.»

Le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3106 carats, qui avait été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Il a été fractionné en plusieurs énormes pierres, dont les principales ornent le sceptre de sa majesté britannique et la couronne impériale, qui font partie des joyaux de la Couronne britannique précieusement gardés à la Tour de Londres. Petit royaume enclavé au coeur de l'Afrique du Sud, le Lesotho est l'un des pays les plus pauvres du monde. (ats/nxp)