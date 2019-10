Le 2e tour de la présidentielle est fixé

Tunisie Une nouvelle demande de libération du candidat Nabil Karoui a été rejetée par la justice mardi, alors que la campagne démarre. Plus...

Tunisie L'homme d'affaires Nabil Karoui, poursuivi pour blanchiment et candidat à la présidentielle, n'a pas été libéré. Plus...

Présidentielle en Tunisie Un candidat indépendant et un homme d'affaires en prison sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle tunisienne. Plus...