Large victoire du Premier ministre sortant à Maurice

La coalition du Premier ministre sortant Pravind Jugnauth a largement remporté les législatives à l'île Maurice, selon des résultats officiels publiés vendredi. Son leader gagne ainsi la légitimité populaire qu'il cherchait après avoir succédé à son père en 2017 sans passer par les urnes.

Après annonce officielle des résultats de l'élection de jeudi dans 19 des 21 circonscriptions du pays, la coalition l'Alliance Morisien (AM, centre droit) obtient 33 sièges de députés. Elle a ainsi une majorité absolue à l'Assemblée nationale, fixée à 32 députés, quel que soit le résultat des deux dernières circonscriptions.

Pravind Jugnauth est élu Premier ministre de la République de Maurice https://t.co/j3P7hq6isQ — mansco (@syedgitmru) November 8, 2019

En prenant en compte les projections de la Commission électorale pour ces deux circonscriptions, l'AM, composée du Mouvement socialiste mauricien (MSM) de M. Jugnauth et du Muvman Liberater (ML), obtiendrait au total 38 sièges de députés, contre 14 à l'Alliance nationale (centre gauche), et 8 au Mouvement militant mauricien (MMM).

«Mandat clair et net»

«J'ai reçu un mandat clair et net», a lancé M. Jugnauth devant ses partisans en liesse rassemblés dans une école de Quartier Militaire, une ville de sa circonscription, dans le centre de l'île principale de ce pays de l'océan Indien. «Je serai toujours le Premier ministre de tous les Mauriciens».

Ses deux rivaux ont concédé leur défaite. «Je ne m'attendais pas à cette défaite», a déclaré Navin Ramgoolam, chef de file de l'Alliance nationale, tandis que Paul Bérenger, leader du MMM, a appelé à respecter le résultat «sans amertume».

Fort de sa majorité absolue, M. Jugnauth reste aux commandes de l'île, qui depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968 est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, pour un mandat de cinq ans.

Fort taux de participation

Les électeurs devaient choisir 62 députés, dont 60 dans l'île principale Maurice et deux à Rodrigues, une petite île située quelque 600 km plus à l'est. Les deux îles appartiennent à l'archipel des Mascareignes, dans l'océan Indien.

Pour la première fois depuis 1976, ces élections mettaient aux prises trois blocs et non deux. Très concernés, les Mauriciens se sont déplacés en masse aux urnes, avec un taux de participation de 76,84%, légèrement supérieur à celui de 2014 (74,11%). (ats/nxp)