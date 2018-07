Laos: six villages submergés, des centaines de disparus

Des centaines de personnes étaient portées disparues mardi au Laos au lendemain de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction dans ce petit pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé l'agence officielle laotienne.

Le barrage, situé dans la province d'Attapeu (sud-est) non loin de la frontière vietnamienne, s'est effondré lundi soir, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau et faisant «plusieurs morts et des centaines de disparus», a annoncé l'agence officielle laotienne.

«Le projet hydroélectrique Xe-Pian Xe-Namnoy s'est effondré», a confirmé la Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC), en charge de la construction du barrage. «L'accident a été causé par des pluies continues qui ont fait s'accumuler d'importantes quantités d'eau».

Des dizaines d'habitations dans la zone inondée sont totalement submergées, d'après des images aériennes filmées par les secours. D'autres images diffusées par l'agence officielle laotienne montrent des dizaines de personnes, dont de jeunes enfants, entassées dans des barques.

15:30 pm. The level of water still remain height tho the rain is stopped! many lives still trapped on the rooftop of the house! Waiting for the rescue team. Water and food is needed! #Attapue #Laos #Flood #SouthernLaos pic.twitter.com/GM7MhBGFOL