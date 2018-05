«Laissez-moi parler à mon fils!», lance Yelena Skripal

«Mais pourquoi m'empêche-t-on de parler à mon fils?»: la mère de Sergueï Skripal, âgée de 90 ans, a lancé un appel désespéré à la télévision d'Etat russe lundi. L'ex-espion a pu quitter l'hôpital vendredi dernier. Il était soigné après avoir été empoisonné avec sa fille Ioulia le 4 mars dernier à Salisbury.

Sur la vidéo diffusée par la chaîne publique russe Pervyi Kanal, on peut voir Yelena Skripal s'exprimer en chemise de nuit depuis sa chambre à coucher. En larmes, elle affirme ne pas avoir vu son fils depuis 14 ans. «Je veux le rencontrer. Je veux étreindre mon fils fermement contre moi et contre mon cœur. J'ai 90 ans. Je ne représente aucun danger pour quiconque», déclare-t-elle.

Un visa pour sa nièce?

La retraitée affirme que le Royaume-Uni l'empêche de s'entretenir au téléphone avec l'ex-agent double. «Mais pourquoi ne l'autorisent-ils pas à téléphoner? Pourquoi? Quelle est la raison? Après tout, quand il était à la maison, nous avions l'habitude de parler chaque semaine. Et maintenant, pour une raison quelconque, nous n'avons pas le droit de parler.»

Désespérée, elle a plaidé pour que la nièce de Skripal, Viktoria, soit autorisée à se rendre en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique lui a déjà refusé deux fois un visa.

L'affaire Skripal a provoqué une crise diplomatique entre l'Occident et la Russie, la plus grave depuis la fin de la Guerre froide avec l'expulsion de dizaines de diplomates de part et d'autre. Le Kremlin nie toujours toute implication dans cette affaire. «Si un agent toxique militaire avait été employé, cette personne serait morte sur place. Heureusement il est guéri, sorti (de l'hôpital) et j'espère qu'il restera vivant, en bonne santé, et sain et sauf», a déclaré vendredi le président russe.

