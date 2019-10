La zone de sécurité est un «grand succès», dit Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu'un «grand succès» avait été remporté en Syrie avec la création d'une zone de sécurité, et a annoncé qu'il ferait une déclaration sur le sujet à 11H00 (15H00 GMT) depuis la Maison Blanche.

«Grand succès à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Zone de sécurité créée ! Le cessez-le-feu a été respecté et les combats ont pris fin. Les Kurdes sont en sécurité et ont très bien travaillé avec nous. Les prisonniers de l'EI (groupe Etat islamique) sont en lieu sûr», s'est-il félicité dans un tweet.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!