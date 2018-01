La vitesse sera limitée à 80 km/h en France sur 40% des routes secondaires

«Il y a 3500 morts et 70 000 blessés par an (ndlr: sur les routes de France)… 70 000! Après des décennies de progrès, nos résultats se sont dégradés. Eh bien, je refuse de considérer cela comme une fatalité.» Dans une interview au Journal du Dimanche, le premier ministre Edouard Philippe a confirmé que son gouvernement annoncera mardi l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur 40% du réseau de routes secondaires. Plus précisément, sur les routes à double sens dépourvues de séparation au milieu. Cette disposition figure parmi la batterie de mesures qui seront officialisées à l’issue d’un Conseil interministériel de sécurité routière. Histoire d’inverser la courbe de mortalité.

Depuis plusieurs années, l’abaissement de la limitation de vitesse sur ce type de routes est source d’interminables débats, car cette mesure est impopulaire. En 2015, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, avait lancé une expérimentation a minima sur 81 kilomètres de routes, qui s’est achevée le 1er juillet dernier. Aucun résultat n’a été rendu public, mais une note envoyée aux préfets par la sécurité routière en a toutefois résumé les effets: sur les tronçons tests, les vitesses moyennes ont diminué, aucun bouchon supplémentaire n’a été constaté… mais les éventuels effets sur la mortalité n’ont pu être mesurés. Il y a bien eu «une tendance positive», mais la période considérée et le faible nombre de kilomètres concernés sont «trop réduits pour pouvoir en tirer des conclusions définitives», explique la note.

Ce dimanche, le président du Sénat, Gérard Larcher (Les Républicains), a demandé «solennellement» la publication des résultats de cette expérimentation, pour ne pas imposer une restriction inutile à «des territoires souvent ruraux, des territoires qui ont le sentiment d’être abandonnés». Le gouvernement, lui, estime pouvoir sauver «entre 200 et 400 vies par an» grâce à la réduction de 10 km/h. «On pourrait même atteindre 600, si on la fait vraiment appliquer», lance Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière.

Le premier ministre, en tout cas, semble décidé. «Je sais que si nous annonçons cette mesure, je serai critiqué. Mais je sais qu’elle va sauver des vies, et je veux sauver des vies. Je comprends les arguments, et même la mauvaise humeur, mais je ne le fais pas pour augmenter les recettes de l’État (…). Et si, pour sauver des vies, il faut être impopulaire, j’accepte de l’être.» A.A. (TDG)