La vie au temps du coronavirus exposée

Depuis que le musée a appelé les Viennois, fin mars, à documenter leur quotidien bouleversé par la pandémie et son cortège de restrictions, il a reçu quelque 1800 contributions sous forme de photos, a indiqué mardi à l'AFP la porte-parole de l'établissement, Konstanze Schäfer.

«Nous voulons voir comment nous allons raconter à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce qui s'est passé à Vienne car c'est bien évidemment un moment fort pour nous tous», a-t-elle expliqué.

«Il faut faire cela maintenant (...) car déjà beaucoup de projets apparus au début de la crise, comme les initiatives d'entraide de voisinage, n'existent plus».

Une partie des propositions sont déjà visibles sur le site internet du musée qui présente des exemples de photos envoyées par les particuliers.

Anniversaire confiné

Outre les incontournables masques, gels et gants, on y trouve une affiche de la police illustrant les règles de distanciation physique, la photo d'un écran de téléphone portable avec un appel de plus d'une heure et 28 minutes avec la ligne d'urgence dédiée au coronavirus, la photo d'un anniversaire confiné ou celle d'un baiser échangé à travers une vitre de séparation.

Le musée continuera d'accepter les propositions «aussi longtemps que le coronavirus existera», puis récupèrera les objets avant de réfléchir à la place durable qu'ils trouveront dans les collections. Ce type de collecte a également été lancé par d'autres musées en Autriche, mais aussi en Allemagne, selon Mme Schäfer.

L'Autriche estime que l'épidémie est maîtrisée sur son territoire où le Covid-19 a fait 606 morts parmi 15'600 personnes contaminées. Le pays met en oeuvre depuis la mi-avril une sortie prudente du confinement. (ats/nxp)