La vague d’attentats signe le retour de la violence

Carnage. Lundi soir, la vague d’attentats suicides qui a fait près de 300 morts – dont un couple de Bernois, selon le journal alémanique «20 Minuten» – et plus de 500 blessés le dimanche de Pâques au Sri Lanka n’avait toujours pas été revendiquée. En milieu de journée, les autorités du pays ont imputé ce bain de sang à un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama’ath (NTJ). L’état d’urgence a aussitôt été décrété pour donner une plus grande latitude à la police et à l’armée, qui traquent désormais les responsables de ce massacre, qui n’avaient visiblement pas fini leur sale boulot. Au lendemain de ce drame, 87 détonateurs ont été découverts par la police dans une gare routière de la capitale, Colombo. Tandis qu’un engin explosif artisanal retrouvé sur une route menant vers le principal terminal de l’aéroport international a pu être désamorcé sans faire de blessés.

Scènes de désolation

Ce dimanche, en quelques heures, des attaques à la bombe coordonnées ont semé la mort et la désolation dans quatre hôtels de luxe et trois églises remplies de fidèles célébrant la messe de Pâques. Colombo n’a pas été la seule visée, plusieurs endroits de l’île ont été touchés. Le Sri Lanka n’avait pas connu un tel épisode de violences depuis la fin de la guerre civile avec les séparatistes tamouls il y a tout juste dix ans. Parmi les victimes, on dénombre également 31 étrangers. Selon nos confrères suisses alémaniques, deux Bernois auraient perdu la vie dans ces attentats. Une information non confirmée pour l’heure par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le couple, qui laisse derrière lui deux enfants de 24 et 18 ans, devait rentrer ce lundi en Suisse, précise «20 Minuten». Huit Indiens, six Britanniques, un Français, deux Espagnols, un Néerlandais et plusieurs Danois, notamment, ont également été tués.

FBI et Interpol à la rescousse

À ce stade de l’enquête, les forces de l’ordre ont arrêté 24 personnes. Les autorités sri lankaises ont par ailleurs indiqué que le FBI les assistait dans leurs recherches et que des agents d’Interpol étaient attendus ce mardi dans le pays. Tout en incriminant la formation islamiste NTJ, le porte-parole du gouvernement a précisé avoir «du mal à voir comment une petite organisation a pu faire tout cela». «Nous enquêtons sur une éventuelle aide étrangère et leurs autres liens, comment ils forment des kamikazes, comment ils ont produit ces bombes», a-t-il ajouté.

Ce groupuscule extrémiste a été mis en cause en décembre dernier dans des actes de vandalisme contre des statues bouddhistes. Passer de ce fait d’armes à de spectaculaires attaques kamikazes constituerait une montée en puissance soudaine pour ce mouvement peu connu.

Pour le Soufan Center, un centre d’étude des menaces à la sécurité mondiale basé à New York, la planification et la coordination minutieuses de ces attentats présentent de fortes ressemblances avec «des attaques de groupes salafistes-djihadistes locaux ayant reçu une aide étrangère». Le centre dresse ainsi des parallèles avec les attentats de la veille de Noël en 2000 en Indonésie, perpétrés par un mouvement local en coordination avec Al-Qaida, ainsi que les attentats suicides de 2005 dans des hôtels de la capitale jordanienne Amman. Al-Qaida et le groupe État islamique (Daech) cherchent depuis plusieurs années à recruter dans les communautés musulmanes du sous-continent indien. Leur propagande insiste sur les persécutions dont sont victimes, selon eux, les musulmans de la région.

Début de polémique

Les autorités avaient-elles pris les mesures de sécurité adéquates? Au Sri Lanka, la polémique enfle. Le NTJ était dans le radar des autorités depuis une dizaine de jours. Il faisait l’objet d’une alerte car il était suspecté de préparer des attaques contre des églises et l’ambassade d’Inde à Colombo.

Ces attentats, unanimement condamnés par la communauté internationale, ont réveillé le souvenir des années noires de la guerre civile et plongé la minorité chrétienne – qui ne représente que 7% des 21 millions d’habitants majoritairement bouddhistes – dans le deuil et le désarroi. Jusque-là, cette communauté avait été épargnée par les violences, notamment par les récentes tensions entre bouddhistes extrémistes et musulmans. (TDG)