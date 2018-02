La tour Eiffel est fermée en raison de la neige

Tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports routiers et scolaires perturbés... La neige affectait mardi la moitié nord de la France. Des températures glaciales ont conduit 22 départements à activer leur plan «grand froid».

En raison des conditions météorologiques, la tour Eiffel est fermée pour tous nos visiteurs. Suivez l'évolution de la situation sur nos fils Twitter et Facebook. https://t.co/zt3BpFY51c #TourEiffel pic.twitter.com/AScGj9h4Qk — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 6 février 2018

L'épisode neigeux «notable et durable» rend les conditions de circulation difficiles sur un axe allant des Pays de la Loire et du Poitou aux Ardennes, en passant par l'Ile-de-France, selon Météo-France. L'organisme a maintenu mardi après-midi 28 départements en vigilance orange neige et verglas jusqu'à mercredi midi.

En Île-de-France, 3 à 5 cm de neige pouvaient être observés par endroits, mais les températures proches de zéro degré rendent «la tenue au sol encore rare», souligne Météo-France. Certains Parisiens n'ont cependant pas hésité à chausser les skis pour dévaler les pentes de la butte Montmartre, devant la basilique du Sacré-Coeur.

«C'est autour d'un axe allant de l'est des Pays de la Loire à l'Aisne en passant par l'Ile-de-France que sont attendues les quantités de neige les plus fortes», a indiqué Météo France dans son dernier bulletin de 16h.

La situation pourrait devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés - et l'apparition de «gelées» sur les sols enneigés. Outre la neige, Météo France prévoit en Lorraine un risque «moins fort» de précipitations verglaçantes.

Transports scolaires suspendus

Ce premier épisode neigeux remarquable de la saison provoque notamment des perturbations dans les transports. Ainsi, la SNCF a annoncé mardi avoir réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau, occasionnant de légers retards, tandis que la LGV Atlantique subissait quelques perturbations.

En Ile-de-France, la circulation a été interdite dès 14h sur les axes principaux aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, a indiqué la préfecture de police. Elle invite les particuliers à limiter leurs déplacements routiers. La société d'exploitation de la tour Eiffel a annoncé la fermeture du monument mardi en raison des conditions météo.

Les préfectures de l'Essonne et de la Marne ont pris des arrêtés pour interdire la circulation des transports scolaires mercredi. Le ramassage scolaire sera également suspendu en région Centre-Val de Loire, dans l'Orne et dans l'est de l'Eure.

Vingt-deux départements, dont les huit d'Ile-de-France, le Nord et le Rhône, ont activé lundi leur «alerte grand froid» pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé le ministère de la Cohésion des Territoires. Ce qui signifie l'ouverture d'un millier de places d'hébergement d'urgence, en plus des 13'000 déjà prévues pour l'hiver: 649 places supplémentaires en Ile-de-France, 110 dans un gymnase de Lyon... (afp/nxp)