La terre tremble encore sur l'île d'Hokkaido

Un séisme de magnitude 5,3 a frappé vendredi l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, secouée le mois dernier par un tremblement de terre de magnitude 6,7, qui a fait 44 morts et 660 blessés. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée.

La secousse s'est produite à 08h58 (01h58 en Suisse), a annoncé la chaîne de télévision «NHK». Le sud de l'archipel nippon a, lui, été frappé par les pluies et les vents violents du typhon Kong-Rey. Au moins onze personnes ont été blessées sur l'île d'Okinawa. Environ 150 vols ont été annulés et 30'000 foyers d'Okinawa et de la partie sud de l'île principale de Kyushu ont été privés d'électricité.

L'organe météorologique local a mis en garde contre des glissements de terrain et des vagues importantes. Kong-Rey est le 25e ouragan de la saison. Il devrait se rapprocher samedi des côtes coréennes avant de frapper le nord du Japon, dimanche. Le Japon a déjà été balayé par plusieurs typhons cette année. Le week-end dernier, Trami avait tué quatre personnes et en avait blessé 200 autres. (ats/nxp)