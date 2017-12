La stratégie US est «agressive», selon Poutine

Vladimir Poutine a dénoncé vendredi le caractère «agressif» de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Le président russe a affirmé devant ses compatriotes que la Russie allait devenir «leader» dans la création d'une armée de nouvelle génération.

«Ce ne sont pas simplement des mots»

Cette «stratégie de défense (américaine) a sans doute un caractère offensif, si on parle en langage diplomatique. Mais si on passait aux termes militaires, elle a sans doute un caractère agressif», a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec les responsables de l'armée russe. Des images ont été diffusées en direct à la TV publique.

«Ce ne sont pas simplement des mots, c'est appuyé par des actes concrets et par un financement», a souligné le numéro un russe.

Dans son rapport sur la stratégie de sécurité nationale diffusé lundi, la Maison Blanche avait affirmé que «la Russie essaie d'affaiblir l'influence américaine dans le monde et de créer des divisions avec nos alliés et partenaires». Cette déclaration est intervenue alors que fin novembre le Congrès américain avait adopté des dépenses militaires de près de 700 milliards de dollars (690 millards de francs) pour l'année budgétaire 2018.

Face aux menaces posées par les missiles balistiques nord-coréens, les parlementaires américains avaient aussi approuvé une hausse exceptionnelle (d'environ 50%) du budget de l'Agence de défense antimissiles, qui passera de 8,2 à 12,3 milliards de dollars, afin de financer des dizaines de nouveaux intercepteurs.

Dissuasion nucléaire

Vladimir Poutine a aussi dénoncé la multiplication des infrastructures «offensives» de l'OTAN et des Etats-Unis en Europe, accusant Washington de «violations» du traité russo-américain de 1987 sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI), qui avait permis d'éliminer toute une catégorie d'armes détenues par les deux grandes puissances au plus fort de la Guerre froide.

«Les systèmes antimissiles peuvent être transformés à n'importe quel moment en systèmes de missiles de moyenne portée», a estimé le maître du Kremlin. Il a aussi dit que «les Etats-Unis sont sur la voie de la destruction du traité FNI». Avant d'ajouter: «Tout cela réduit nettement le niveau de sécurité en Europe et dans le monde».

«Nous avons le droit souverain et toutes les possibilités pour réagir de manière adéquate à de telles menaces potentielles», a-t-il encore prévenu. «Les forces nucléaires russes sont actuellement à un niveau qui permet d'assurer une dissuasion nucléaire solide», a assuré le président russe, tout en appelant à leur renforcement.

«Nous devons suivre tout changement dans l'équilibre des forces dans le monde et avant tout, près des frontières russes», a-t-il noté.

Pas de nouveau gendarme

Vladimir Poutine a également appelé à «mettre un accent particulier sur l'équipement des forces russes avec des armes de haute précision et avec les systèmes les plus modernes de renseignement et de communication». «Nous allons sans aucun doute assurer les capacités défensives de notre pays», a-t-il encore indiqué tout en insistant sur le caractère «pacifique» de la politique extérieure russe.

«Nous n'avons pas besoin de bases innombrables à travers le monde et n'allons pas jouer un rôle de gendarme mondial», a-t-il dit. «Cela coûte cher et cela ne fait absolument pas partie de nos projets».

Le budget russe consacré à la défense russe doit atteindre «l'année prochaine 2,8% du produit intérieur brut (PIB) ou 46 milliards de dollars», soit 15 fois moins que celui des Etats-Unis, a précisé de son côté vendredi le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou. (ats/nxp)