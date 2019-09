La sortie de «Joker» ravive la crainte de fusillades

La police de Los Angeles a annoncé vendredi qu'elle allait augmenter sa présence autour des cinémas qui vont projeter la semaine prochaine le film «Joker», au coeur d'une polémique faisant craindre à certains la possibilité d'actes de violence en marge des séances.

«Forte visibilité autour des cinémas»

«La police de Los Angeles est avertie des inquiétudes du public et de l'impact historique associés à la sortie du Joker. Bien qu'il n'y ait pas de menace plausible dans la zone de Los Angeles, la police va maintenir une forte visibilité autour des cinémas lors de la sortie», a expliqué à l'AFP une porte-parole du LAPD.

«Nous incitons tout le monde à sortir et à profiter des activités de loisirs que la ville propose ce week-end», a ajouté Rosie Cervantes, tout en appelant le public à la vigilance habituellement de mise.

Lettre ouverte au studio Warner

Mardi, cinq membres de familles de victimes de la fusillade d'Aurora (Colorado), lors de laquelle un jeune homme de 24 ans avait ouvert le feu durant la projection du film «The Dark Knight Rises» et abattu 12 personnes, ont publié mardi une lettre ouverte au studio Warner qui produit «Joker».

Ils expriment leur inquiétude à l'idée qu'un film puisse mettre en avant un personnage comme le Joker, qui figurait dans le long-métrage de Batman, «The Dark Knight Rises».

