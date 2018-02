La route s'effondre en plein Brasilia

Un grand pan de route surélevée s'est effondré mardi en plein centre de Brasilia, un accident qui miraculeusement n'a fait aucune victime même si l'artère à deux voies était très fréquentée à la mi-journée.

Les autorités ont rapidement fermé cet axe routier important, nommé «eixao» (grand axe) qui traverse du Nord au Sud la capitale brésilienne dessinée par les architectes et urbanistes Oscar Niemeyer et Lúcio Costa dans les années 50.

«L'essentiel est qu'il n'y ait pas de victimes», a déclaré le maire de Brasilia, Rodrigo Rollemberg, arrivé sur les lieux de l'effondrement et reconnaissant toutefois que diverses voies surélevées étaient vétustes et devaient être rénovées.

Veja vídeos do desabamento do viaduto no Eixão Sul: https://t.co/0fBSHkgqPX pic.twitter.com/y8DRQRdPxV