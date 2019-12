La réforme des retraites enfin dévoilée

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé mercredi que sa réforme des retraites ne s'appliquera qu'aux Français nés en 1975 et après, une concession aux syndicats qui «justifie», selon lui, la fin d'une grève massive paralysant largement la France depuis près d'une semaine.

«La transition sera progressive» vers le système universel de retraite, qui entend fusionner les 42 systèmes actuellement existants en France, a promis Edouard Philippe, assurant que la réforme ne s'appliquera pas aux Français nés avant 1975.

«Le temps du système universel est venu. Celui des régimes spéciaux s'achève», a affirmé le Premier ministre, en référence aux nombreux «régimes spéciaux» qui permettent actuellement à certaines professions en France de partir plus tôt en retraite, notamment les cheminots de la SNCF (opérateur du rail) et les conducteurs de la RATP (métro parisien).

«Nous mettrons fin aux régimes spéciaux», mais «progressivement, sans brutalité, avec respect», a-t-il assuré en direction des syndicats qui, dans leur grande majorité, marquent leur opposition au projet gouvernemental avec des manifestations et une grève très suivie qui paralyse largement depuis près d'une semaine les transports publics en France.

Une génération concernée

La réforme ne concernera donc que «la génération qui aura 18 ans en 2022», pour ceux qui entrent dans la vie active, et, pour ceux qui y sont déjà, seuls seront concernés ceux nés en 1975 et après.

Le Premier ministre a également «garanti» les retraites des enseignants, très mobilisés dans l'opposition à la réforme. «Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé et comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique», a-t-il annoncé.

«Nous engagerons avant la fin du quinquennat les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions» des enseignants, «nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021», a-t-il également assuré.

Les femmes, «grandes gagnantes» de la réforme

Les femmes seront de plus «les grandes gagnantes» de la réforme, a-t-il certifié, le nouveau système projetant d'accorder «des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce dès le 1er enfant, et non à partir du 3e comme aujourd'hui», a-t-il expliqué, en précisant que «cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents».

Les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière pour s’occuper de leurs enfants. Le système universel de #retraites compensera la maternité à 100% en accordant des points supplémentaires dès le premier enfant. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 11, 2019

Pour Edouard Philippe, ces propositions «justifient que la grève s'arrête». «Les garanties données aux populations les plus inquiètes justifient que le dialogue reprenne et que la grève qui pénalise des millions de Français s'arrête», a-t-il répété.

Travailler plus longtemps

«Il n'y a pas d'agenda caché, nous ne cherchons pas de petites économies», mais «la seule solution est de travailler un peu plus longtemps et progressivement, comme c'est le cas partout en Europe», a-t-il averti.

Nous ne pouvons pas mettre en place un âge d’équilibre à 64 ans d’un coup d’un seul en 2025. J’ai entendu les organisations syndicales qui ne voulaient pas de fétichisme sur cette date et j’ai accepté de prendre le temps nécessaire en décalant le calendrier initial jusqu’à 2027. https://t.co/J8RuL6ditH — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 11, 2019

Ainsi, l'actuel âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans mais la réforme «incitera à travailler plus longtemps». «Au-dessus de l'âge légal, un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus» est fixé à 64 ans, ce qui est «déjà un horizon raisonnable pour la très grande majorité des Français», a estimé Edouard Philippe.

Cet âge dit «pivot» avait auparavant été déjà rejeté par le syndicat réformateur CFDT. Son dirigeant, Laurent Berger, a ainsi estimé que ces annonces faisaient «encore» preuve de «beaucoup d'insuffisances» et que «la ligne rouge est franchie» avec l'âge d'équilibre à 64 ans. (afp/nxp)