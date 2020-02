La pollution atmosphérique tue bien plus que le coronavirus

C’est l’une des plus grandes menaces pour la santé. Selon les dernières données compilées par la société suisse IQAir, publiées ce mardi dans le Rapport mondial sur la qualité de l'air 2019 et dans le classement des villes les plus polluées, neuf personnes sur dix respirent un air insalubre dans le monde. «Alors que le coronavirus fait la une de la presse internationale, un redoutable tueur invisible contribue à près de 7 millions de décès prématurés par an, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)», a rappelé pour l’occasion le directeur de l’entreprise saint-galloise, Frank Hammes.

La pollution de l'air est la principale cause de décès chez les enfants de moins de 15 ans, avec 600'000 morts par an (OMS, 2018). La faute aux niveaux élevés de pollution atmosphérique résultant notamment des événements liés au changement climatique, selon cette étude. Mais pas que. Outre la désertification, les tempêtes de sable et les feux de forêt, l'agriculture, l'industrie, la combustion d'énergies fossiles ou encore l’urbanisation anarchique sont pointées du doigt.

Les bonnets d’âne

La Chine et l’Inde regroupent près de 90% des 200 villes souffrant de hauts niveaux de pollution de l'air aux particules fines PM2,5 (dont le diamètre correspond à un trentième d'un cheveu humain), indique ce rapport, qui se base sur les données d'environ 5000 villes à travers le monde. Les 10% restants se concentrent essentiellement au Pakistan et en Indonésie.

En tête des capitales les plus polluées de la planète? New Delhi, en Inde, suivie de Dhaka, au Bangladesh, et de Kaboul, en Afghanistan. Surprise, Pékin, qui a réduit de plus de moitié ses niveaux annuels de PM2,5, n’arrive qu’en 9e position et ne fait plus partie des 200 villes les plus polluées de la Terre. Mais la palme 2019 revient à Ghaziabad, l'une des villes les plus industrialisées de l'Uttar Pradesh, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale et où le taux de particules fines s'est établi à 110,2 microgrammes en moyenne l'an dernier.

Alors que les villes indiennes dépassent en moyenne de 500% les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d'exposition annuelle aux PM2,5,(10 microgrammes par mètre cube d'air), la pollution atmosphérique nationale a diminué de 20% entre 2018 et 2019, 98% des villes enregistrant des améliorations liées en grande partie au ralentissement économique, précise l’étude.

Une diminution moyenne de 9% des niveaux de PM2,5 en 2019, après une baisse de 12% en 2018, est aussi relevée en Chine. Néanmoins, soulignent les analystes, 98% des villes ont dépassé les directives de l'OMS et 53% dépassent les objectifs nationaux moins stricts de la Chine.

Maladies cardio-vasculaires

En prenant en compte l'exposition des populations, le Bangladesh est le pays souffrant le plus de la pollution aux particules fines PM2,5. Leur petitesse leur permet de pénétrer dans le système sanguin via les poumons, entraînant de l'asthme, des cancers des poumons ou des maladies cardiaques. Le Bangladesh est suivi par le Pakistan, la Mongolie, l'Afghanistan et l'Inde. La Chine arrive en 11e position.

En mars 2019, une étude publiée dans la revue médicale de cardiologie «European Heart Journal» estimait que la pollution de l'air pourrait être deux fois plus meurtrière que ce que l'on pensait, avec près de 800'000 morts par an en Europe. «Chacun de ces décès représente une réduction moyenne de l’espérance de vie de plus de deux ans», expliquait alors le professeur Thomas Münzel, du Département de cardiologie du Centre médical universitaire de Mayence, en Allemagne. À l’échelle planétaire, les chercheurs ont découvert que la pollution de l’air avait causé environ 8,8 millions de morts supplémentaires dans le monde, au lieu des 4,5 millions précédemment annoncés. Lien entre pollution de l'air et cancer du poumon était déjà bien établi, cette étude a montré que la plupart des morts prématurées sont causées par des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres types de maladies cardio-vasculaires.

Dans une vaste région allant du nord de l'Inde au centre de la Chine, respecter les standards de l'OMS augmenterait l'espérance de vie de six à sept ans, selon un indice (Air Quality Life Index) mis au point par des chercheurs de l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago.

Parmi les 36 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Corée du Sud est celui qui est le plus pollué aux particules fines PM2,5, avec 105 villes parmi les 1000 les plus mal classées. En Europe, la Pologne et l'Italie compte respectivement 39 et 31 villes.

Il est plus difficile d'évaluer la situation en Afrique et au Moyen-Orient, faute de données. L'Afrique compte moins de 100 stations de mesure transmettant au public en temps réel les relevés de PM2,5, contre plus de 1000 en Chine.

L’air pur en Europe

Direction le nord du Vieux-Continent, où les capitales affichent des scores très bas, 6 microgrammes en moyenne l'an dernier à Helsinki, en Finlande, 5,5 à Reykjavik, en Islande ,ou encore 6,1 à Stockholm, en Suède. Plus près de chez nous, Paris, Rome et Bruxelles dépassent les normes, mais pas de beaucoup. Alors qu’en Suisse, c’est dans la ville de Rotkreuz, dans le canton de Zoug, qu’on tousse le plus selon les données mises en ligne par IQAir, avec 16,3 microgrammes en moyenne l'an dernier, contre 10,9 pour Berne et Zurich.