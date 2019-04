La police tire devant l'ambassade ukrainienne

Des policiers britanniques ont fait usage de leurs armes à feu et d'un taser pour arrêter un homme qui a embouti le véhicule de l'ambassadrice d'Ukraine puis tenté de renverser des policiers à Londres samedi matin, a annoncé Scotland Yard.

La police a expliqué dans un communiqué avoir été contactée vers 08H30 (07H30 GMT) «pour une voiture entrée en collision avec plusieurs véhicules garés près de l'ambassade ukrainienne», située dans le quartier chic d'Holland Park.

Met police say shots have been fired by officers in the Holland Park area of West London.



The embassy of Ukraine to the UK says the "vehicle of the ambassador was deliberately rammed."



