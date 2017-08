La police remonte la piste des attentats

«Important. Une femme grièvement blessée hospitalisée à (l'hôpital) Juan XXIII vient de mourir. Le bilan des attentats de #Barcelone et #Cambrils passe à 14», a tweeté la direction générale de la protection civile de la Catalogne. Celle-ci n'inclut pas dans ces chiffres les cinq «terroristes présumés» abattus par la police à Cambrils.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 août 2017

Les attaques ont été revendiquées par le groupe djihadiste Etat islamique, qui a déjà revendiqué des attentats similaires à Nice, Londres et Berlin. La police a annoncé rechercher le frère d'un des suspects arrêtés après les attentats, sans savoir s'il s'agit du conducteur en fuite de la camionnette qui a fauché des passants à Barcelone. «Nous cherchons Moussa Oukabir, mais pour le moment nous ne savons pas s'il est le conducteur de la camionnette. C'est la cible de nos recherches», a annoncé la police sur le réseau social Telegram.

Trois arrestations

Jeudi, un Marocain, Driss Oukabir, le frère de Moussa, a été arrêté à Ripoll à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, quelques heures après qu'une camionnette blanche a foncé dans la foule de l'allée centrale des Ramblas, au coeur touristique de Barcelone, tuant au moins 13 personnes et en blessant une centaine.

Son conducteur s'est enfui à pied et était toujours dans la nature vendredi matin, selon le président de Catalogne Carles Puigdemont.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une Audi A3 a foncé sur la promenade du bord de mer de la station balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, blessant sept personnes dont la femme morte vendredi à l'hôpital. Une fusillade a éclaté au cours de laquelle cinq «terroristes présumés» ont été abattus par la police.

Un autre homme a été arrêté à Ripoll, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police catalane, sans donner plus de précisions. Un troisième homme, espagnol et né à Melilla (enclave espagnole au Maroc), et dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, là où une explosion a fait un mort mercredi soir dans une maison dont les occupants préparaient un engin explosif, d'après la police.

Minute de silence

Les victimes sont d'au moins 34 nationalités différentes. Une Belge figure parmi les morts et 26 Français ont été blessés, dont au moins onze gravement. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas connaissance à ce stade de victimes suisses.

Les víctimes mortals i ferits atemptats #Cambrils i #Barcelona són (balanç provisional) de 34 nacionalitats diferents pic.twitter.com/IZCYMg1zJQ — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 août 2017

Des milliers de personnes rassemblées sur la principale place de Barcelone ont observé dans ce contexte vendredi à midi une minute de silence en présence du roi et des principales autorités d'Espagne, avant de scander «nous n'avons pas peur».

«No tinc por, no tinc por», («nous n'avons pas peur» en catalan) ont scandé une dizaine de fois, d'un ton grave, les milliers de Barcelonais qui avaient décidé de participer à ce rassemblement. Mariano Rajoy a décrété jeudi soir trois jours de deuil national.

Bartomeu et deux autres représentants du club etaient à la Plaça Catalunya pour la minute de silence en hommage aux victimes d'hier. pic.twitter.com/LIazW4KfAo — FC Barcelona France (@FranceFCB) 18 août 2017

(ats/nxp)