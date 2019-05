La police recherche l'auteur de l'attentat de Lyon

En fin de soirée ce vendredi 24 mai, la police nationale française diffuse un appel à témoins pour retrouver «l'homme suspecté d'être l'auteur de l'attentat».

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d — Police nationale (@PoliceNationale) 24 mai 2019

La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête et que le procureur de Paris, Rémy Heitz, se rendait sur les lieux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est également attendu à Lyon.

Ce sac ou colis qui contenait des vis, clous ou boulons selon des sources policières, a été déposé devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour au coeur de la ville, actuellement en travaux.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l — Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) 24 mai 2019

Aucune piste privilégiée

Un homme d'une trentaine d'années, circulant sur un VTT noir et aperçu à proximité des lieux au moment des faits, est recherché par la police, selon une source proche du dossier. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade quant à son profil et ses motivations. Ce suspect a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville, selon le maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier.

D'après un dernier bilan fourni de source proche du dossier, 13 personnes ont été touchées par l'explosion, dont 11 hospitalisées. Toutes ne sont blessées que légèrement, dont une petite fille de huit ans, d'après M. Broliquier.

Le procureur de la République à Lyon, Nicolas Jacquet, s'est rendu sur les lieux avec le préfet de région Pascal Mailhos.

????????????URGENT - Au moins six personnes ont été blessées à la suite d’une explosion survenue vers 17:30 dans une rue piétonne de #Lyon, ce vendredi. Plusieurs sources évoquent un colis piégé (Le Progrès). pic.twitter.com/0sf8JpIEjn — ????Le Globe (@LeGlobe_info) 24 mai 2019

«Un grand boum»

La rue a été rapidement évacuée et bouclée par les forces de l'ordre. Le périmètre de sécurité a été élargi dans un second temps à la place Bellecour après la découverte de deux sacs dans un square d'enfants, pour lesquels une levée de doute a été effectuée par les démineurs.

Le ministère de l'Intérieur a parallèlement décidé de renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels.

«Ça a explosé et j'ai cru que c'était un accident de voiture (...) Il y avait des bouts de fils électriques autour de moi, des piles et des bouts de carton et de plastique. Les vitres étaient explosées», a témoigné Eva, une lycéenne de 17 ans encore sous le coup de l'émotion, qui se trouvait à 15 mètres du lieu de l'explosion.

«J'étais en train de travailler, de servir les gens, et d'un coup on entend un grand boum. Du coup, on descend voir pour voir ce que c'était. On pensait que c'était par rapport aux travaux. Mais en fait c'était un colis abandonné», a ajouté Omar Ghezza, boulanger dans un commerce voisin.

«On a une certitude, c'était un engin explosif», a déclaré sur place Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de la ville, ajoutant que le suspect a pu être filmé par les caméras de vidéosurveillance.

«On s'oriente effectivement vers un colis piégé», avait confirmé une porte-parole du parquet de Lyon peu après l'annonce de l'explosion, tandis que le procureur de la République, Nicolas Jacquet, se rendait sur les lieux, comme le préfet de région Pascal Mailhos.

Emmanuel Macron évoque une "attaque" à Lyon et adresse ses pensées aux victimes pic.twitter.com/xSZtlPaucR — BFMTV (@BFMTV) 24 mai 2019

Cette explosion s'est produite au moment où la France s'apprête à voter dimanche pour élire ses députés au Parlement européen. Le scrutin a commencé dans plusieurs États membres depuis jeudi, dont le Royaume-Uni.

Lors d'une interview avec un Youtubeur à propos de ces élections, Emmanuel Macron a déclaré qu'il y avait «eu une attaque à Lyon (...) il ne m'appartient pas d'en faire le bilan, mais a priori, aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles».

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annulé sa participation au dernier meeting de campagne de la majorité prévu à Paris. «Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de cet attentat terroriste», a déclaré Marine Le Pen. «Une nouvelle attaque ignoble sur notre sol qui rappelle la menace qui pèse sur le quotidien des Français et notre modèle démocratique», a réagi Nicolas Dupont-Aignan.

Le pays n'avait plus connu d'attaque au colis piégé depuis décembre 2007, lorsqu'une explosion dans un cabinet d'avocats - dont les raisons sont à ce jour restées inexpliquées - avait fait un mort et un blessé.

Je suis actuellement à #Lyon rue Victor Hugo, il y a eu une explosion apparemment — Emilio (@emiliozzzzzz) 24 mai 2019

L'explosion d'un colis piégé fait 6 blessés rue Victor Hugo https://t.co/cZLNzeJEmA #Lyon — Lyon Mag (@lyonmag) 24 mai 2019

