La police abat deux Rohingyas dans un camp

ONU Nombre d'entre eux, qui ont fui la répression militaire en Birmanie en 2017, refusaient jeudi de rentrer chez eux sans garanties de sécurité. Plus...

Birmanie Près de 500'000 réfugiés rohingyas, victimes d'épuration ethnique en Birmanie, possèdent désormais une carte d'identité. Plus...

Crise des Rohingyas Un rapport onusien dénonce les «défaillances systémiques» de l'ONU pour sa gestion de la crise en Birmanie entre 2010 et 2018. Plus...

Bangladesh Le Bangladesh a affirmé jeudi qu'il n'accueillerait plus de réfugiés Rohingyas et a appelé l'ONU à agir. Plus...