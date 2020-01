La plus haute tour s'illumine pour l'Australie

La plus haute tour du monde, Burj Khalifa à Dubaï, s'est illuminée mercredi soir en signe de solidarité avec l'Australie frappée par des incendies dévastateurs.

Depuis le début de ces feux en septembre, au moins 27 personnes sont décédées, plus de 2'000 maisons ont été détruites et une zone de 100'000 kilomètres carrés (10 millions d'hectares) --plus grande que la superficie de la Corée du Sud-- est partie en fumée.

La tour de 828 mètres s'est illuminée d'une déclaration «Nous pouvons tous aider» et du hashtag #MatesHelpMates pour marquer le soutien des Emirats arabes unis à l'Australie. Le Croissant-Rouge émirati a lancé une campagne de collecte de fonds pour soutenir l'Australie.

La semaine dernière, le Premier ministre australien Scott Morrison a remercié les Emirats, riche pays pétrolier pour leurs «offres de soutien».

L'ampleur de la catastrophe a soulevé un immense élan de solidarité à travers la planète et les dons affluent pour venir en aide aux habitants et aux animaux sinistrés.

Liés à une sécheresse particulièrement grave en Australie, ces incendies sont aggravés par le réchauffement climatique, alors que les scientifiques prédisent de longue date que la récurrence de ces événements météorologiques extrêmes ne fera qu'empirer.

L'année 2019 a été la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée. (afp/nxp)