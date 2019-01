La neige s'abat sur des camps de réfugiés syriens

Les ONG sont très inquiètes pour les milliers de personnes «à risque» qui se trouvent actuellement dans les camps au Liban où la neige et la boue balaient les habitations de fortune.

Le Liban accueille sur son sol près de 1,5 million de réfugiés qui ont fui le conflit en Syrie voisine. Ils vivent en grande majorité dans des camps informels à travers le pays, notamment dans la vallée de la Bekaa (est), frontalière de la Syrie.

«Au moins 66 camps informels ont été touchés par les inondations, dont 15 sont complètement inondés ou se sont effondrés», a indiqué à l'AFP Lisa Abou Khaled, une porte-parole au Liban du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).

«Le HCR et ses partenaires estiment qu'environ 850 camps informels accueillant 50'000 réfugiés sont menacés par les inondations», a ajouté Mme Abou Khaled.

«Environ 300 personnes ont déjà été relocalisées dans le Nord et dans la Békaa», a-t-elle précisé.

L'organisation a toutefois affirmé qu'il n'y avait aucun décès à déplorer, assurant avoir pris des mesures d'urgence pour faire face aux intempéries, en distribuant notamment des matelas, des couvertures et de nouvelles tentes.

Chaque hiver

Dans des camps de la Békaa, la neige et la boue sont visibles dans les allées séparant les habitations de fortune, construites avec des briques de béton ou des toiles en plastique. Certaines tentes sont, elles, envahies par l'eau, ont constaté ces deux derniers jours des collaborateurs de l'AFP.

Près de la localité montagneuse d'Aarsal, qui accueille quelque 36'000 réfugiés à la frontière syrienne, la désolation est maître des lieux. «Regardez ce temps, on est coupé de tout, la tente s'est effondrée, on se tourne vers Dieu», s'indigne une réfugiée. «Il est tombé plus d'un mètre de neige. Les trois quarts des tentes sont détruits. C'est catastrophique. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de pain, et la route est fermée depuis hier», lance un autre réfugié.

Sur les réseaux sociaux, des photos de camps inondés ou enneigés pullulent depuis mardi matin. Chaque hiver, les réfugiés syriens, dont la majorité vivent dans un dénuement total, subissent de plein fouet les conséquences des intempéries qui s'abattent sur la région.

En janvier 2018, 17 personnes sont mortes en raison du froid dans les montagnes libanaises alors qu'elles fuyaient la Syrie. Et en 2015, deux Syriens, dont un enfant de six ans, ont péri d'hypothermie dans une zone montagneuse du sud-est du pays. (ats/nxp)