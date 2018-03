La neige paralyse l'aéroport d'Heathrow

Plus de 115 vols ont été annulés samedi au départ ou à l'arrivée de l'aéroport londonien d'Heathrow suite à des intempéries touchant le Royaume-Uni, qui ont également entraîné l'annulation de manifestations sportives prévues durant le week-end.

Ces annulations de vols concernent principalement des vols court-courriers, mais des liaisons vers New York ou Chicago ont également été supprimées. A Gatwick, l'autre principal aéroport londonien, un porte-parole a indiqué que trois vols avaient été annulés, un au départ et deux à l'arrivée.

At Heathrow waiting to board for home. pic.twitter.com/dV1NhZkbHt — DPS2018 (@dps2018) 17 mars 2018

Le Met Office, le service public britannique de prévisions météorologiques, a émis une alerte orange (troisième niveau sur quatre) à la neige et au verglas dans plusieurs régions d'Angleterre pour samedi à partir de 17 heures et jusqu'à dimanche 10 heures. La majeure partie du territoire britannique est par ailleurs concerné par une alerte jaune (deuxième niveau sur quatre) pour vent ou neige et verglas entre samedi 5 heures et dimanche 11 heures.

«Il fera un froid glacial, avec de la neige attendue dans de nombreux endroits ce week-end», a déclaré Alex Burkhill, météorologue au Met Office. «Il y a des vents très forts, la température ressenti pourrait atteindre -7 ou -8 degrés». Les perturbations les plus importantes sont attendues dans le sud-ouest du pays, où il pourrait tomber jusqu'à 25 centimètres de neige.

These are the areas expected to see the most disruption from #snow and #ice later today and into tomorrow. Stav D pic.twitter.com/LcsOJR8gqe — BBC Weather (@bbcweather) 17 mars 2018

L'autorité publique en charge des autoroutes d'Angleterre, Highways England, a également demandé aux conducteurs d'éviter les routes traversant la chaîne montagneuse des Pennines, qui culmine à 893 mètres. Le semi-marathon de Coventry (centre de l'Angleterre) et des matchs du championnat anglais de National League (semi-professionnels et amateurs) ont dû etre annulés à cause des intempéries.

Cette nouvelle vague de froid n'est néanmoins pas comparable avec la précédente survenue début mars et qui avait été surnommée «La Bête venue de l'Est» par les médias britanniques. «On ne s'attend pas à ce qu'elle ait le même impact, même s'il y aura bien de la neige», a précisé le météorologue Martin Bowles.

(afp/nxp)