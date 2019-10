La nationalité des morts du camion non confirmée

L'ambassade de Chine au Royaume-Uni a déclaré vendredi que la police britannique était pour l'instant dans l'incapacité de confirmer que les 39 morts retrouvés dans un camion près de Londres étaient bien des ressortissants chinois.

Des agents de l'ambassade se sont rendus jeudi dans le comté d'Essex, là où les corps des victimes ont été retrouvés dans un camion frigorifique garé dans une zone industrielle. La police britannique a déclaré «penser qu'il s'agit de ressortissants chinois». Le conteneur du camion était arrivé en provenance de Zeebruges, en Belgique.

Enquête en cours

«La police britannique a déclaré qu'elle était en train de vérifier l'identité des victimes, et qu'elle ne pouvait pas confirmer dans l'immédiat qu'il s'agit de ressortissants chinois», a indiqué un porte-parole de l'ambassade de Chine au Royaume-Uni dans un communiqué publié sur son site internet.

Le consul général de Chine au Royaume-Uni, Tong Xuejun, a déclaré jeudi à la télévision publique chinoise CCTV qu'il avait rencontré la police locale. «Nous allons pousser la police britannique à continuer son enquête afin de découvrir la vérité. Nous tiendrons les médias informés de l'évolution de la situation», a indiqué Tong Xuejun.

La police britannique a arrêté le chauffeur du camion dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Elle a par ailleurs indiqué que les victimes étaient huit femmes et 31 hommes. Le drame rappelle un précédent au Royaume-Uni: en juin 2000, 58 clandestins chinois avaient été retrouvés morts asphyxiés dans un camion dans le port de Douvres (sud-est).

Une enquête d'envergure est en cours pour déterminer les circonstances de ces décès, qui ont provoqué horreur et indignation, ainsi que de nombreux appels à renforcer la lutte contre les filières d'immigration clandestine, aux méthodes de plus en plus risquées face au renforcement des contrôles.

Perquisitions

Trois perquisitions ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi en Irlande du Nord, dans la région d'origine du chauffeur du camion, âgé de 25 ans. Sa garde à vue a été prolongée jeudi de 24 heures, dans le cadre d'une enquête ouverte pour meurtre, selon la police. Selon les médias britanniques, il s'agit de Mo Robinson, ce que la police a refusé de confirmer.

La police a commencé le travail d'identification. «Notre priorité numéro un est de préserver la dignité des 39 personnes qui sont mortes et nous assurer que nous pourrons apporter des réponses à leur proches», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Sur les lieux de la découverte du camion, à Grays, un cordon de sécurité était toujours en place jeudi, quelques policiers effectuant des rondes avec leurs chiens sous des trombes de pluie.

Un livre de condoléances a été ouvert à la mairie de Thurrock, dont dépend Grays. «Puisse Dieu protéger ces précieuses âmes», «un jour très sombre», «puisse justice être faite», pouvait-on lire parmi les messages.

A Grays, «tout le monde se sourit, se salue le matin», a déclaré à l'AFP Rashda Imran, une habitante de 40 ans. «Comment les gens peuvent-ils être si mauvais?», s'interroge-t-elle au sujet des passeurs, «ils vendent tous ces rêves à propos de notre pays».

Un chauffeur de taxi local a raconté à la BBC avoir vu des camions débarquer des migrants dans cette zone: «Ils ne parlent pas anglais, ils vous tendent un téléphone, vous avez quelqu'un à l'autre bout du fil qui vous demande de les amener à une adresse, généralement vers Londres».

Enquête «complexe et longue»

Depuis la découverte du camion dans une zone industrielle près du port de Purfleet, sur la Tamise, les forces de l'ordre ont retracé l'itinéraire du camion et celui du conteneur. Le camion est entré dimanche 20 octobre au Royaume-Uni dans le port de Holyhead, sur la côte ouest, en provenance de Dublin. Puis il a pris en charge le conteneur à 00H30 mercredi (01H30 suisse) à Purfleet, où il était arrivé en provenance de Zeebruges, en Belgique.

Le camion et son chargement ont quitté le port vers 01H05 (02H05 suisses). Peu avant 01H40, la police a été appelée par les secours qui ont découvert les 39 corps. L'enquête s'annonce «complexe et longue», selon la police. Le parquet fédéral belge, qui a aussi ouvert une enquête, a précisé que le conteneur était arrivé à Zeebruges mardi à 14H49 et avait quitté le port dans l'après-midi. «Pour le moment, on ne sait pas encore quand les victimes» sont entrées dans le conteneur «et si cela s'est produit en Belgique», a-t-il dit.

Le camion était immatriculé en Bulgarie mais n'y était plus entré depuis 2017, selon les autorités locales. D'après l'Agence nationale contre le crime (NCA), le nombre de migrants entrés clandestinement au Royaume-Uni à bord de conteneurs et de camions a augmenté ces dernières années. Dans de récents rapports, la NCA relevait «l'utilisation croissante de méthodes de plus en plus risquées», essentiellement depuis les ports de Calais (France) et Zeebruges ou par le tunnel sous la Manche. En août 2015, 71 migrants, originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan étaient morts dans un camion frigorifique en Autriche. (afp/nxp)